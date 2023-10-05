Адыгея в 2023 году получит 4 млрд рублей на развитие туризма

В 2023 году на развитие туротрасли Адыгеи правительство РФ предусмотрело более 4 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Следующая фотография 1 / 2 Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Как отметил зампред правительства Дмитрий Чернышенко, средства среди прочего направят на поддержку школьного туризма, строительство модульных отелей, содержание инженерной и транспортной инфраструктур.

В настоящее время в регионе реализуют инвестиционный проект по созданию всесезонного курорта «Лагонаки». Согласно проекту, объект займет территорию площадью 1,6 тыс. га. Как отметил господин Чернышенко, курорт сможет привлечь более 300 тыс. туристов в год.

«До конца 2025 года на территории курорта будут построены гостиничный комплекс, шесть подвесных канатных дорог, более 25 км трасс для катания на горных лыжах и сноуборде. К 2030 году совместно с Минстроем России планируется обустроить около 37 км трасс, а номерной фонд довести до 2,5 тыс. единиц»,— говорится в сообщении.

Еще одной перспективной инвестиционной площадкой для развития туризма в республике является «Дегуакская поляна». На территории планируют создать этнопарк и пространство для проведения массовых фестивалей и других мероприятий.

Ранее правительство республики сообщило, что инвестор планирует создать отельную инфраструктуру на строящемся курорте, рассчитанную на 650 номеров. Окончание работ намечено на год. Общий объем инвестиций в проект курорта «Лагонаки» оценивают в млрд руб.

Анастасия Донскова

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