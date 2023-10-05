Алтухов: бюджет теряет 80 млрд рублей из-за нелегальных онлайн-продаж алкоголя

Потери бюджета России от нелегальной онлайн-торговли алкогольной продукцией составляют более 80 млрд руб., заявил «Ъ-Кубань» депутат Госдумы Сергей Алтухов по итогам выездного заседания Экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере регулирования производства и оборота алкогольной и табачной продукции при комитете Госдумы по экономической политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Продажу спиртного онлайн необходимо взять под контроль, ввести серый канал сбыта алкогольной продукции в правовое поле. Кто-то пытается навязать мнение, что дистанционная продажа увеличит потребление алкоголя, повысит его доступность, в том числе для несовершеннолетних. Это миф. По сути, чем отличаются онлайн-продажи алкогольной продукции от продаж в розничных магазинах? Ничем. Абсолютно. Контроль возрастных и временных ограничений на продажу алкоголя в новом формате остается таким же»,— отметил господин Алтухов.

Он добавил, что с 1 ноября начинается тестирование интернет-торговли российским вином через «Почту России». По условиям эксперимента срок доставки винодельческой продукции составляет не менее 24 часов с момента заказа, что, по мнению Сергея Алтухова, говорит о том, что мера направлена на поддержку виноделов, а не тех, «кто не успел к столу».

«Таким образом, у производителей российского вина появляется возможность напрямую доставлять продукцию до потребителя, минуя сети, дистрибьютеров, продвигая весь ассортимент, который не представлен на полках магазинов»,— резюмировал депутат.

Наталья Решетняк

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