На Кубани зафиксировано снижение стоимости бензина и дизтоплива

Стоимость бензина в Краснодарском крае за неделю снизилась на 0,8%. Сведения об этом опубликовал Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Цена на дизельное топливо на прошлой неделе снизилась на 1% в сравнении с предыдущим периодом.

Средняя стоимость 1 литра бензина на Кубани в период с 25 сентября по 1 октября установилась на отметке 57,45 руб. (57,93 руб. неделей ранее), дизтоплива — 62,29 руб. (62,92 руб.).

Ранее в Минэнерго заявили, что для ликвидации дефицита топлива, возникшего из-за осложнений с логистикой в период курортного сезона, на Кубань направят дополнительные объемы бензина. Ситуация вызвала изменения на рынке топлива, что повлекло за собой ряд проверок Федеральной антимонопольной службы. По итогу предварительных проверочных мероприятий в Краснодарском крае завели антимонопольное дело в отношении ООО «Ильский НПЗ им. А. А. Шамара» и ООО «Славянск ЭКО» по признакам заключения антиконкурентного соглашения.

Анастасия Донскова

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