Глава ФАС: цены на АЗС должны быть снижены до экономически обоснованного уровня

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский заявил, что нефтяные компании и независимые АЗС должны снизить цены на топливо на заправках до экономически обоснованного уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Шаскольский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Шаскольский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ранее сегодня, 5 октября, ФАС направила письма вертикально-интегрированным компаниям и независимым АЗС о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учетом биржевых цен на нефтепродукты. Журналисты спросили у господина Шаскольского, обозначала ли ФАС ориентир, до которого должны быть снижены цены на топливо на заправках. «Это должен быть экономически обоснованный уровень»,— ответил он (цитата по ТАСС).

Глава ФАС подчеркнул, что нефтяные компании обязаны обеспечить топливом потребителей на внутреннем рынке, в том числе сельхозпроизводителей. «Сейчас меры приняты, привели к снижению цены во всех сегментах рынка моторных топлив. Это позволяет закупить впрок по хорошим ценам»,— отметил господин Шаскольский.

В то же время Максим Шаскольский обратил внимание, что правительству следует не переборщить с ограничительными мерами на топливном рынке, все они должны выверенными и обоснованными. «Компании не в простом положении находятся. Нужно учитывать ситуацию и необходимость инвестиций, развития, поддержания добычи, поддержания работы на полную мощность самих заводов. Нельзя допускать, чтобы мы вызвали какими-то мерами снижение объемов нефтепереработки»,— добавил он.

О возбуждении первых антимонопольных дел по итогам проверки рынка нефтепродуктов ФАС сообщила 29 сентября. Нарушения были выявлены в Белгородской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Дагестане.

В сентябре после длительного периода роста цен на нефтепродукты правительство запретило экспорт автомобильного бензина и дизтоплива. Вчера, 4 октября, вице-премьер Александр Новак заявил, что запрет позволил стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Собеседники «Ъ» в отрасли считают, что о частичной отмене запрета на экспорт будет объявлено в ближайшие дни.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо накачали дискуссиями».

Милена Костерева