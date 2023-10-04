Путь в «Азов» привел в колонию

Суд в Ростове-на-Дону приговорил 23-летнего жителя Крыма Альберта Круглова к восьми годам лишения свободы за попытку попасть на территорию Украины для вступления в батальон «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Прокурор в прениях просил назначить молодому человеку 12 лет колонии, однако суд назначил более мягкое наказание с учетом того, что подсудимый полностью признал вину и сотрудничал со следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альберт Круглов

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Альберт Круглов

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд признал жителя Крыма Альберта Круглова виновным в приготовлении к госизмене и намерении присоединиться к террористической организации (ч. 1 ст. 30 и ст. 275, а также ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Ему назначено восемь лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет срока в тюрьме.

По версии следствия, в ноябре 2022 года Альберт Круглов, будучи активным противником внешней и внутренней политики РФ, решил присоединиться к украинскому батальону «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

Молодой человек купил камуфлированную форму, перчатки, противогаз и нож и разработал маршрут выезда на территорию Украины.

Согласно плану, Альберт Круглов должен был поехать из Симферополя в Сочи, оттуда прилететь в Минск и затем пересечь пешком белорусско-украинскую границу в пункте пропуска «Мокраны». Также у него был составлен запасной маршрут — из Сочи через Екатеринбург с дальнейшим перелетом в Астану и уже оттуда — на Украину. Однако 16 ноября Альберт Круглов был задержан сотрудниками УФСБ по Крыму и позднее заключен под стражу.

В суде Альберт Круглов рассказывал, что до ареста жил в Алуште вдвоем с матерью, работающей швеей на меховой фабрике. Окончил 11 классов, но не смог сдать выпускные экзамены. «Работал в строительной сфере, занимался самообразованием»,— пояснял он.

Судя по записям Альберта Круглова в соцсетях, с 2014 года он выступал противником присоединения Крыма к России. Сам он пояснил в суде, что получил российское гражданство в 2017 году, однако позже хотел отказаться от него и не менял паспорт в положенный срок при достижении 20 лет. Гражданство Украины он получил в 2018 году.

В июле 2018 года сотрудники спецслужбы нашли и изъяли дома у Альберта Круглова две бомбы с поражающими элементами в термосе и в бутылке.

В отношении него было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремистской деятельности в интернете, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 280, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Тогда молодой человек также полностью признал вину. В 2019 году Алуштинский городской суд приговорил Альберта Круглова к одному году и восьми месяцам лишения свободы.

В прениях по новому делу прокурор попросил суд приговорить крымчанина к 12 годам заключения. Защита просила снисхождения и максимально мягкого наказания из возможных. В итоге суд учел признание вины Кругловым и назначил ему восемь лет колонии строгого режима.

Альберт Круглов не единственный гражданин России, осужденный за попытку присоединиться к ВСУ. Ранее за аналогичное преступление к четырем годам и восьми месяцам колонии строгого режима был приговорен 30-летний красноярец Сергей Улукшонов. Также ФСБ сообщала о задержании предположительно намеревавшихся воевать на стороне Украины жителей Абакана и Екатеринбурга. Еще один гражданин России, пытавшийся выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ, был задержан в Брянской области.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону