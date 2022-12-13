Житель Абакана задержан по обвинению в покушении на госизмену из-за попытки вступить в ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Абакана по делу о покушении на государственную измену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК). В центре общественных связей спецслужбы сообщили, что задержанный пытался выехать на Украину и вступить в ряды вооруженных сил этой страны, передает ТАСС.

Как рассказали в ФСБ, житель Абакана хотел выехать на Украину через одну из стран СНГ, его задержали в аэропорту Красноярска. В ведомстве утверждают, что ранее он совершал акты вандализма в отношении административных зданий Хакасии. Его привлекали к уголовной ответственности за вандализм (ч. 2 ст. 214 УК).

В июле нынешнего года ст. 275 УК РФ была дополнена новым составом — «переход на сторону противника». За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет.

В апреле на белорусско-украинской границе задержали 30-летнего жителя Красноярска. По данным следствия, он планировал вступить в ВСУ. Против мужчины возбудили дело о приготовлении к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам России (по ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК).

Подробнее о том, что происходит на 293-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина