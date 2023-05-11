В Северной Осетии задержали жителя Екатеринбурга, планировавшего участвовать в боевых действиях на стороне Украины

Во Владикавказе сотрудники ФСБ задержали 19-летнего жителя Екатеринбурга, который планировал отправиться на территорию Украины и участвовать в боевых действиях против российской армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Северной Осетии.

По данным силовиков, уралец через Telegram заявил о намерении вступить в состав одного из вооруженных формирований и предоставил свои личные данные. После этого он получил инструкцию о необходимости выезда в Грузию для встречи с представителем вооруженного формирования. Заграницу он планировал выехать через Северную Осетию.

В отношении екатеринбуржца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (Покушение на совершение госизмены).

Напомним, в апреле в Нижнем Тагиле ФСБ задержала супружескую пару, причастную к государственной измене. По данным силовиков, мужчину и женщину подозревают в шпионаже в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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