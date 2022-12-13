Несостоявшийся рекрут получил срок

В Красноярске суд вынес приговор 30-летнему Сергею Улукшонову, который, как установили органы госбезопасности, планировал вступить в один из украинских националистических батальонов для участия в боевых действиях. В апреле красноярец прилетел в Минск, созвонился с представителем Службы безопасности Украины (СБУ) и получил инструкции по незаконному пересечению белорусско-украинской границы. Несостоявшегося новобранца задержали белорусские пограничники и передали в ФСБ России. Сергею Улукшонову, который полностью признал вину, присудили четыре года восемь месяцев колонии строгого режима. Сегодня ФСБ сообщила о задержании в аэропорту Красноярска другого сибиряка, который также поехал участвовать в спецоперации на стороне Украины.

В Красноярском краевом суде завершилось рассмотрение уголовного дела 30-летнего безработного Сергея Улукшонова, который весной отправился на Украину для участия в специальной военной операции на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно материалам расследования, разделяющий нацистские взгляды Сергей Улукшонов изучил проукраинские информационные сайты и решил вступить в один из нацбатов.

Консультировал его житель Украины по переписке.

По данным источников «Ъ», красноярец решил, что удобнее всего до Украины будет добраться через Белоруссию и 3 апреля уже был в Минскве. Созвонившись с сотрудником СБУ, мужчина получил инструкцию, как нелегально перейти белорусско-украинскую границу. Там 8 апреля его задержали белорусские пограничники и передали в УФСБ России по Брянской области. У нарушителя изъяли смартфон, в котором правоохранители обнаружили аудиозапись разговора с представителем СБУ и переписку с ним.

В отношении Сергея Улукшонова возбудили уголовное дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 208 УК РФ (приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ). В материалах следствия указывается, что красноярец ранее обучался в одном из местных техникумов, являлся ярым противником внутренней и внешней политики России.

В июне 2021-го господин Улукшонов пытался попасть в США через Мексику, надеясь получить там политическое убежище, но ему отказали и депортировали на родину.

С первых дней специальной военной операции на Украине он высказывался в соцсетях против ее проведения, говорится в деле.

Несостоявшийся новобранец признал вину. Для рассмотрения уголовного дела Сергея Улукшонова этапировали в Красноярск. Поскольку в материалах следствия содержались сведения, составляющие гостайну, процесс частично проходил в закрытом режиме. Как рассказала «Ъ» пресс-секретарь Красноярского краевого суда Оксана Веселова, обвиняемого приговорили к четырем годам восьми месяцам колонии строгого режима.

Сегодня Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании в аэропорту Красноярска еще одного сибиряка — жителя Абакана, который также намеревался участвовать в специальной военной операции на стороне ВСУ. Следователи подозревают его в покушении на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ). На Украину, по предварительным данным, он планировал попасть транзитом через Казахстан и Молдавию. В полиции Хакасии в отношении задержанного ранее было возбуждено уголовное дело о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ).

Константин Воронов, Новосибирск