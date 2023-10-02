Скомандовал терактом

Следственный комитет России обвинил командира 7-й бригады тактической авиации вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Евгения Булацика в теракте. Как считают в ведомстве, весной прошлого года по приказу украинского офицера экипажи двух бомбардировщиков Су-24М сбросили две авиабомбы на приграничный нефтеналивной терминал «Русснефти» в Брянской области. По версии следствия, атака могла привести к гибели не менее десяти человек, а ущерб от взрыва превысил 16 млн руб. Через год после бомбардировки терминал законсервировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Булацик

Фото: Телеграм-канал СК РФ Евгений Булацик

Фото: Телеграм-канал СК РФ

Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) сообщило о ходе расследования уголовного дела о террористическом акте (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы), которое было возбуждено после атаки на нефтеналивной терминал в Брянской области весной 2022 года.

Как рассказывал «Ъ», 30 апреля около 7 утра самолеты ВСУ сбросили два снаряда на расположенный в 60 км от границы поселок Жеча в Стародубском округе.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз тогда рассказывал, что в результате атаки повреждения от взрывной волны получили обшивка технологических зданий нефтеналивного терминала компании ООО НК «Русснефть-Брянск» и прилегающая к нему территория. Жертв не было.

Нефтеналивной терминал в Жече ввели в эксплуатацию в 2005 году. Он использовался для экспорта нефти через Белоруссию в страны Балтии и Восточной Европы. В его состав входят нефтеналивная эстакада и четыре резервуара для хранения нефти.

В мае текущего года «Русснефть» законсервировала терминал. Компания объяснила решение «изменением стратегии экспортных поставок», которое произошло еще несколько лет назад, и выставила объект на продажу. За день до полной консервации терминал обстреляли из гранатомета. Повреждения получили резервуар с нефтью и находившийся рядом столб. РПГ-22 был прикреплен к дереву в 250 м от терминала и активирован удаленно.

Как установили в СКР, атаку на нефтяной терминал в апреле 2022 года совершили военнослужащие 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ по приказу своего командира Евгения Булацика.

На двух фронтовых бомбардировщиках Су-24М они пересекли границу и сбросили на нефтеналивной терминал две фугасные авиационные бомбы калибра 500 кг с 221 кг взрывчатого вещества. После этого самолеты проследовали в направлении воздушного пространства Украины.

По версии следствия, взрывы авиационных бомб на территории нефтеналивной станции создали «опасность гибели» не менее десяти гражданских лиц, находившихся в момент атаки на территории предприятия. Материальный ущерб собственнику следствие оценило в сумму более чем 16 млн руб.

По данным «Ъ», 46-летний Евгений Булацик объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в террористическом акте. Следствие продолжает работу по установлению всех причастных к совершению преступления.

Согласно объявлению в базе розыска МВД, Евгений Булацик родился в городе Львове 12 февраля 1977 года. Он окончил Харьковское высшее авиационно-инженерное училище и местный Авиационный институт им. Н. Е. Жуковского. В июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наградил полковника Евгения Булацика «крестом боевых заслуг». За первые пять месяцев боевых действий он как командир экипажа Су-24М выполнил 51 вылет, в том числе 42 боевых.

Евгений Булацик не первый установленный силовиками организатор налетов ВСУ на объекты на территории России. В начале сентября военные следственные органы СКР на основании материалов департамента военной контрразведки ФСБ и Министерства обороны установили координатора вторжения беспилотников и атак на военные аэродромы. Заочное обвинение в тяжких преступлениях предъявили командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергею Бурденюку.

Сергей Толмачев, Воронеж