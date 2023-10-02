«Зенит» все дальше от первого места

«Зенит» потерпел второе подряд поражение в чемпионате России по футболу. На этот раз команда Сергея Семака уступила «Оренбургу» на его поле со счетом 1:3. Причем три гола петербуржцы пропустили уже в первом тайме — последний раз такое было в 2007 году. Не было прежде и такого, чтобы «Зенит» уступал «Оренбургу», это первое поражение за девять дуэлей соперников в РПЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Зенит» проиграл «Оренбургу» впервые - в семи предыдущих матчах чемпионата петербуржцы побеждали соперника, еще одна встреча завершилась вничью

Фото: ФК «Оренбург» «Зенит» проиграл «Оренбургу» впервые - в семи предыдущих матчах чемпионата петербуржцы побеждали соперника, еще одна встреча завершилась вничью

Фото: ФК «Оренбург»

Перед матчем главный тренер «Зенита» Сергей Семак столкнулся с определенными сложностями: не могли выйти на поле по разным причинам вратарь Михаил Кержаков, защитник Вячеслав Караваев, форвард Матео Кассьерра (лучший бомбардир РПЛ с восемью голами). Ситуация усугубилась, когда на 8-й минуте травму получил правый защитник «Зенита» Марио Фернандес. Отчасти, видимо, причина повреждения — искусственный газон, уложенный на стадионе в Оренбурге. Плюс возраст бразильца — 33 года. Вышедший вместо него Алексей Сутормин в игру не попал. Да и другие защитники гостей были в этот день не лучше.

Когда Фернандес получил травму, хозяева сравняли счет: никто не смог помешать сыграть головой в штрафной «Зенита» после подачи с фланга Дмитрию Воробьеву. До этого у петербуржцев отличился на 2-й минуте Мантуан, и, казалось, игра пойдет под их диктовку. Однако после ответного гола «Оренбурга» сине-бело-голубые впали в ступор.

Еще два гола до перерыва провели в ворота «Зенита» аргентинские легионеры уральской команды — Матиас Перес и Брайан Мансилья. Чемпион не смог ответить ничем — ни в первом тайме, ни во втором. Было видно, что игроки пребывают в легком нокдауне после трех пропущенных мячей. Последний раз «Зенит» пропускал столько в первой половине в чемпионате 2007 года, когда встречался дома со «Спартаком» (тоже все закончилось поражением 1:3).

Во втором тайме гости атаковали, нанесли 30 ударов в сторону ворот, 13 из них летели в створ, но ни один не завершился голом. Не пошла игра в этот день у форварда «Зенита» Ивана Сергеева. Бразильцы — Клаудиньо и Вендел — вроде старались, вели партнеров в атаку, но решающих действий им не хватало. Клаудиньо вообще пришлось менять во втором тайме — он стал ошибаться. Потерялся на поле и вышедший на замену Вильсон Изидор: он и так не до конца не понимает принципов игры «Зенита», а тут еще игра у команды не получалось. Соперники же успевали и оборону держать, и в острые контратаки убегать.

И все же главная причина фиаско петербуржцев — ужасная игра в обороне. Так было и в матче с «Локомотивом», который «Зенит» проиграл 1:2 на своем поле. Там Семак сделал неудачные замены в концовке, команда в итоге потеряла три очка. Решающий гол «Локо» забил после того, как игроки «Зенита» неудачно разыграли мяч после аута на своей половине. Ошибся и Данил Круговой, бросавший мяч из-за бровки, и Вильмар Барриос, не сумевший его обработать. В Оренбурге Сергей Семак заменил Кругового после первого тайма. А Барриос снова провел не лучший матч. Раньше он «выжигал» зону в центре поля, успевая и мячи перехватывать, и страховать фланговых защитников «Зенита», шедших в атаку. Сейчас колумбиец больше пытается разыгрывать мяч, что не считается его сильной стороной.

Не выручил в воротах и Александр Васютин, которому Семак доверил сыграть первый матч в чемпионате (до этого Васютин появился только в играх Кубка России). Этот голкипер вообще много пропускает: в кубковой игре с «Ахматом» в ворота «Зенита» тоже влетело три мяча (3:3). Часто при этом он пропускает на первых минутах — так было, например, в матче с московским «Динамо», сыгранном в прошлом сезоне на Кубок России («Зенит» тогда вылетел, уступив в серии пенальти). Может, Васютину не везет, но уверенности в партнеров он точно не вселяет. А это едва ли не главное качество для вратаря.

«Зенит» проиграл «Оренбургу» впервые: в семи предыдущих матчах чемпионата петербуржцы побеждали соперника, еще одна встреча завершилась вничью. По итогам десятого тура РПЛ сине-бело-голубые выпали из тройки лидеров. Отставание от «Краснодара», который занимает первое место, составляет семь очков. Следующий матч в чемпионате «Зенит» проведет против «Сочи» на его поле 7 октября. А во вторник, 3 октября, примет на «Газпром Арене» в матче Кубка России калининградскую «Балтику».

Кирилл Легков