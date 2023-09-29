Деловая активность еврозоны на трехлетнем минимуме

Индикатор экономических настроений (ESI) в зоне евро опустился до 93,3 пункта в сентябре (прогноз — 92,5) с 93,6 пункта (пересмотренное значение) в августе, следует из данных Еврокомиссии. Это минимум с ноября 2020 года. В странах ЕС в целом индикатор в сентябре снизился до 92,8 пункта с 93,2 в августе. Напомним, показатель рассчитывается по результатам опросов представителей промышленности, сферы услуг, розницы, строительного сектора и потребителей. Отметка в 100 пунктов (среднее значение индикатора в 2000–2022 годах) отделяет рост деловой активности от ее сжатия. Продолжающееся снижение индикатора объясняется ужесточением политики ЕЦБ (см. “Ъ” от 15 сентября) и сохраняющимся инфляционным давлением. Отметим, данных о европейской инфляции в сентябре пока нет, в августе же, как и в июле, в зоне евро она составляла 5,3%.

В крупнейших экономиках Европы индекс ESI так же по-прежнему остается в отрицательной зоне. Во Франции показатель, впрочем, несколько вырос — до 95,9 пункта с 93,2 в августе. В Германии индикатор оставался относительно стабильным: плюс 0,3 пункта в сентябре, до 89 пункта. В Испании и Италии, где ранее фиксировался рост деловой активности, ESI в сентябре, напротив, ушел в минус: 99 пунктов против 102,2 пункта месяцем ранее в Испании и 97,9 против 100,1 в Италии.

Индикатор ожиданий занятости (EEI), который с февраля непрерывно снижался, в сентябре вырос на 0,6 пункта, до 102,4 пункта из-за более оптимистичных ожиданий трудоустройства в секторе услуг. В промышленности и розничной торговле ожидания в сентябре оставались в целом стабильными, в строительстве — продолжали ухудшаться. Отметим, ранее схожие настроения фиксировали в S&P Global при публикации сентябрьского PMI. Оставаясь в отрицательной зоне (ниже 50 пунктов), в сфере услуг индекс менеджеров по закупкам вырос до 48,4 пункта (47,9 в августе), а в промышленности — снизился до 43,4 (с 43,5).

Риторика ЕЦБ, несмотря на статданные и опережающие индикаторы, пока остается прежней: ДКП в ближайшем будущем будет жесткой. Пока в Европе продолжают фиксировать ослабление деловой активности и прогнозировать возможные последствия дальнейшего охлаждения, в РФ фактически признают «перегрев» экономики и как минимум на горизонте года ожидают его сохранение (подробнее см. “Ъ” от 31 августа и 19 сентября).

Кристина Боровикова