Легко воспламеняющаяся экономика

Перенос значительной части частного потребления внутрь России при поддержке реализации отложенного спроса, сокращения предложения привычных товаров и дефицита рабочей силы привели к бурному росту потребления, инвестиций и занятости. Реальные годовые темпы роста розничной торговли в июле достигли 10,5%, зарплат в июне — 10,5%, капвложений во втором квартале 2023 года — 12,6%. Аналитики считают, что разогретая экономика в июле продолжила отклоняться в плюс от исторического тренда. Минэкономики оценивает рост ВВП в январе—июле в 2,1%, а пока единственный консенсус-прогноз по 2023 году, сделанный после повышения ключевой ставки ЦБ в конце июля, не предполагает заметного охлаждения до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Свежая порция данных Росстата за июнь—июль 2023 года фиксирует бурный и ускорявшийся еще в прошлом месяце рост спроса домохозяйств и компаний. Так, по оценке Минэкономики, общий объем потребления (сумма оборота розницы, общепита и услуг) в июле вырос на 9,1% год к году (на 2,9% к июлю 2021 года) после роста на 8,9% в июне, а с исключением сезонности за месяц увеличение показателя составило 1,1% (1% в июне). Лидером роста оставалось потребление промтоваров, услуг и общепита, что соответствует данным опережающих индикаторов Сбериндекса и росту потребительских настроений граждан на фоне разгона инфляции, зарплат и кредитования, а позднее — и ослабления рубля, вызвавшего рост спроса на непродовольственные товары.

По данным Росстата, годовые темпы роста реальных зарплат в июне подскочили до 10,5% с 10% в мае; кредиты физлицам, напомним, росли в июне на 17,4% (и на 1,7% с учетом сезонности за месяц) и ускорили рост до 18,3% в июле.

По оценкам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», номинальная динамика зарплат в частном и госсекторе сблизилась (в 2021-м и первом полугодии 2022 года второй отставал). В июле по темпам роста зарплат лидировали производство одежды (номинально на 58,4% год к году), резиновых, пластмассовых (25,3%) и табачных изделий (24,6%). В автопроме в среднем стали получать на 24,2% больше, что компенсирует прошлогоднее отставание, а в «специальных отраслях» (выпуск металлических изделий, электроники и оптики, электрооборудования и т. п.) в среднем — на 21,9%.

В ЦМАКП же замечают, что именно рост зарплат во втором квартале обеспечил 4,7 процентного пункта из 5% роста реальных доходов населения. Между тем, по оценкам эксперта центра Игоря Полякова, «частичный перегрев» потребления при реализации отложенного спроса, «который копился полтора года», в июле 2023 года прекратился, а общий объем потребления граждан (та же сумма оборота розницы, общепита и услуг) снизился с учетом сезонности за месяц на 0,2%.

Столь сильных расхождений в оценках ЦМАКП и Минэкономики ранее не наблюдалось. «Это (текущее расхождение.— “Ъ”) довольно странно. Непонятно, откуда может быть такой рост, когда общепит, продовольствие и услуги не росли по тренду»,— недоумевает господин Поляков. Единственным объяснением пока может служить досчет Минэкономики потребления населения за пределами РФ, официальные данные по которому сильно отстают, допускает он. Заметим, что Сбериндекс также указывает на заметный рост объема покупок пользователей карт «Сбера» в июле и августе с учетом потребления за границей, а ЦБ фиксировал продолжающееся повышение потребительских настроений в августе.

На бурное расширение внутреннего спроса, впрочем, указывают и данные Росстата о капвложениях — они во втором квартале увеличились на 12,6% год к году (на 6,3% за квартал с учетом сезонности, по оценке Минэкономики) против роста на 0,7% кварталом ранее. Основной источник капвложений крупных и средних предприятий во втором квартале — собственные средства (в первом полугодии их доля в общем объеме — 58,9% против 58,2% год назад), вложения выросли в годовом выражении на 18,2% против снижения на 3,9% за первый квартал — прибыль в экономике до налогов в январе—июне была на 36% выше, чем год назад. Госинвестиции также заметно росли — на 15,2% во втором квартале (на 15,9% за счет федерального бюджета против 38,7% в первом квартале и на 20% из региональных после снижения на 0,5%). Доля бюджетных инвестиций в первом полугодии достигла 16,7% (15,6% год назад).

В результате, по оценке Минэкономики, за июль рост ВВП с исключением сезонности ускорился до 0,5% (0,1% месяцем ранее), с начала года экономика выросла на 2,1% (1,6% за первое полугодие).

«По нашим оценкам, выпуск базовых секторов в июле прибавил 7,8% год к году. Экономика отклоняется вверх от исторического тренда, следовательно, разрыв выпуска растет»,— замечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Очевидно, что резкое повышение ключевой ставки ЦБ в конце июля должно затормозить разогретую экономику. Правительство ждет, что по итогам 2023 года ВВП вырастет более чем на 2%, а ЦБ — на 1,5–2,5%. Пока единственный консенсус-прогноз, сделанный аналитиками Центра развития ВШЭ после повышения ключевой ставки, предполагает расширение экономики на 1,8% в 2023 году. Иными словами, скорого и заметного охлаждения не предвидится, учитывая техническое торможение темпов роста ВВП на высокой базе 2022 года к концу текущего года.

Артем Чугунов