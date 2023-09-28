Главные новости за 28 сентября. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 147 снарядами; есть пострадавший.

Секретарь воронежского облизбиркома Сергей Хорунжий отправлен в отставку.

В результате утреннего обстрела белгородского села повреждены десять объектов.

Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о заходе ДРГ в регион.

В результате двух обстрелов курского села пострадали шесть домовладений.

Под Воронежем могут построить кролиководческую ферму за 2 млрд рублей.

Иностранцы, заключившие контракт в Воронежской области, получат местную выплату.

Замдиректора белгородской компании заподозрили в сокрытии второго гражданства.

При горсовете Липецка создали совещательный «совет старейшин».

В Воронеже суд приговорил к реальным срокам членов ОПГ, сбывающей героин.

В школы Воронежской области закупят 226 конструкторов БПЛА за 10 млн рублей.