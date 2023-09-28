Главные новости за 28 сентября. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк
За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 147 снарядами; есть пострадавший.
Секретарь воронежского облизбиркома Сергей Хорунжий отправлен в отставку.
В результате утреннего обстрела белгородского села повреждены десять объектов.
Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о заходе ДРГ в регион.
В результате двух обстрелов курского села пострадали шесть домовладений.
Под Воронежем могут построить кролиководческую ферму за 2 млрд рублей.
Иностранцы, заключившие контракт в Воронежской области, получат местную выплату.
Замдиректора белгородской компании заподозрили в сокрытии второго гражданства.
При горсовете Липецка создали совещательный «совет старейшин».
В Воронеже суд приговорил к реальным срокам членов ОПГ, сбывающей героин.
В школы Воронежской области закупят 226 конструкторов БПЛА за 10 млн рублей.