Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости за 28 сентября. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк

За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 147 снарядами; есть пострадавший.

Секретарь воронежского облизбиркома Сергей Хорунжий отправлен в отставку.

В результате утреннего обстрела белгородского села повреждены десять объектов.

Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о заходе ДРГ в регион.

В результате двух обстрелов курского села пострадали шесть домовладений.

Под Воронежем могут построить кролиководческую ферму за 2 млрд рублей.

Иностранцы, заключившие контракт в Воронежской области, получат местную выплату.

Замдиректора белгородской компании заподозрили в сокрытии второго гражданства.

При горсовете Липецка создали совещательный «совет старейшин».

В Воронеже суд приговорил к реальным срокам членов ОПГ, сбывающей героин.

В школы Воронежской области закупят 226 конструкторов БПЛА за 10 млн рублей.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...