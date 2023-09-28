В результате двух обстрелов курского села пострадали шесть домовладений

Днем 28 сентября со стороны Украины было дважды обстреляно село Веселое в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Зафиксировано три прилета, в результате чего повреждены крыши, окна и фасады в шести домовладениях. Никто из жителей не пострадал»,— рассказал господин Старовойт в своем Telegram-канале.

Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении и ремонте имущества.

Ранее сегодня в Курской области были сбиты три беспилотника. Пострадавших не было.

Что происходит в Черноземье 28 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин