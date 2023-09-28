Замдиректора белгородской компании заподозрили в сокрытии второго гражданства

По материалам управления ФСБ по Белгородской области региональное управление Следственного комитета возбудило в отношении заместителя директора ООО «БИК-Сити» (принадлежит областной Белгородской ипотечной корпорации) уголовное дело о сокрытии второго гражданства (ст. 330.2 УК РФ, максимальное наказание — до 400 часов обязательных работ).

Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе УФСБ, в ходе обыска по месту жительства заместителя директора по уголовному делу о мошенничестве у него был обнаружен паспорт гражданина Румынии на его имя. Фигурант был документирован паспортом в июне 2018 года. При этом он фактически скрывал сведения о наличии у него гражданства иностранного государства. «Установлено, что письменного уведомления о наличии у него иного гражданства, подтверждающего и дающего ему право на постоянное проживание в другом государстве, в уполномоченный орган, осуществляющий контроль и надзор в сфере миграции, им не направлялось», — заявили в ведомстве.

Руководитель «Бик-сити» Александр Плахтий и его заместитель Олег Казаков были задержаны и заключены под стражу в августе по подозрению в покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тогда сообщалось, что им вменяют хищение 3 млн руб. бюджетных средств, выделенных «БИК-Сити» на строительство домов для многодетных семей в рамках государственных программ.

ООО «Бик-сити» зарегистрировано в феврале 2023 года. Уставный капитал — 3 млн руб. Согласно Kartoteka.ru, основной владелец (99,97%) — АО «Белгородская ипотечная корпорация», небольшая доля принадлежит Сергею Фурсевичу.

Сергей Толмачев

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