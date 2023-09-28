Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о заходе ДРГ в регион

Появившаяся в «нескольких источниках» информация о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую область у сел Староселье и Теребрено Краснояружского района является ложной. Об этом сообщил оперштаб региона: «Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения».

В оперштабе также опровергли информацию об эвакуации жителей Теребрено и напомнили, что в Староселье с октября прошлого года введен режим ЧС, поэтому сейчас там никто не живет.

«Все правоохранительные органы и силовые структуры на местах. Просим сохранять спокойствие, при изменении обстановки информация оперативно будет доведена до населения»,— заключили в оперштабе.

На прошлой неделе правительство Курской области опровергло информацию о заходе ДРГ в регион.

Алина Морозова

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