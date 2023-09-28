При горсовете Липецка создали совещательный «совет старейшин»

В Липецком горсовете по инициативе председателя Евгении Фрай создан «совет старейшин». «Это совещательный орган для обсуждения значимых вопросов городского хозяйства, градостроительной политики и подготовки предложений органам местного самоуправления»,— сообщили в горсовете.

В его состав вошли бывший мэр Липецка Михаил Гулевский, экс-председатель горсовета Валерий Синюц, бывший председатель горисполкома Валерий Бородин, бывший главный архитектор области Владилен Соломин, депутаты прошлых созывов Александр Чеглов, Василий Греков, Борис Бондарев и Валентин Тонких, бывшие председатели департаментов мэрии Константин Фомин, Евгений Лисаконов, Виктор Долгих, бывший директор гимназии №1 Виктор Цопа. Всего в совете 19 членов.

Создание нового совещательного органа поддержала мэр Евгения Уваркина, сказавшая, что «на идеях членов совета старейшин был построен современный Липецк». На первой рабочей встрече «старейшины» обсудили проект создания платных парковок в облцентре.

Подробнее о создании платного парковочного пространства в Липецке читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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