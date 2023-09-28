В Воронеже суд приговорил к реальным срокам членов ОПГ, сбывающей героин

Левобережный райсуд Воронежа вынес четырем мужчинам и двум женщинам обвинительные приговоры за сбыт наркотиков организованной преступной группой и покушение на него (ч.3 ст. 30, п. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч.4 ст. 228.1 УК РФ, до 20 лет лишения свободы), а также за хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта (ч.2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Они получили от восьми до 11 лет колонии общего и строгого режимов, сообщила облпрокуратура, не называя имена осужденных. Согласно картотеке суда, виновными были признаны Виталий Воронин, Дмитрий Дворецкий, Сергей Журавлев, Дмитрий Петров, Елена Квасова и Мария Хрыкина.

Установлено, что с июня по август 2021 года члены ОПГ сбывали героин в Воронеже и области. Получая «крупные партии» наркотиков, они фасовали их и помещали в тайники-закладки для передачи клиентам. Во время попытки сбыть партию героина массой более 300 г злоумышленников задержали полицейские.

Ранее в Воронеже мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима за попытку сбыть 2 кг героина.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте