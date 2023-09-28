В результате утреннего обстрела белгородского села повреждены десять объектов

Утренний обстрел села Теребрена Краснояружского района Белгородской области, где было зафиксировано 14 попаданий, привел к разрушениям в семи домовладениях и трех административных зданиях: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Также повреждена линия электропередачи. К восстановительным работам приступим после согласования с Министерством обороны»,— заявил глава региона.

Сегодня утром в Telegram-каналах стала появляться информация о якобы зашедшей на территорию области возле Староселья и Теребрена украинской диверсионно-разведывательной группе. В белгородском оперштабе эту информацию опровергли: «Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения». Вячеслав Гладков рассказал, что в Староселье зафиксировано 40 попаданий, в Теребрене — 14. Информацию о разрушениях он привел спустя три часа после сообщения об обстреле.

Что происходит в Черноземье 28 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин