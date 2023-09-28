В школы Воронежской области закупят 226 конструкторов БПЛА за 10 млн рублей

226 конструкторов беспилотников за 9,8 млн руб. закупят для школ в селах и малых городах Воронежской области. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Заказчиком выступает областное бюджетное учреждение «Воронежский институт развития образования имени Бунакова».

Конструкторы должны быть только отечественного производства, предназначены для сборки БПЛА с двигателем мощностью не более 150 Вт, ручным управлением и камерой. Поставить товар необходимо в течение 45 дней с даты заключения контракта.

Подрядчика выберут в ходе аукциона, заявки на участие в котором можно подавать до 6 октября. Итоги будут подведены 10 октября.

Конструкторы закупаются для образовательных центров «Точка Роста», создаваемых по проекту Минпросвещения 2019 года в рамках нацпроекта «Образование». Центры создаются для внедрения на уровне школьного образования новых методов обучения и воспитания, а также образовательных технологий, «обеспечивающих освоение обучающимися программ цифрового, естественного-научного, технического и гуманитарного профилей».

Ранее губернатор Александр Гусев заявил, что в Воронежской области планируется создать научно-производственный центр «в сфере беспилотных летательных систем». Он может появиться в рамках стартующего в 2024 году нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Алина Морозова

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