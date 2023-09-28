За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 147 снарядами; есть пострадавший

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о том, что за прошедшие сутки ВСУ ударили по региону, как минимум, 147 снарядами. В результате одного из обстрелов пострадал один человек и были зафиксированы разрушения в одном населенном пункте.

В Белгородском районе из гранатомета было обстреляно село Красный Хутор — зафиксировано три выстрела. Над территорией между селами Соломино и Топлинка был сбит беспилотник противника.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии были атакованы села Кукуевка и Долгое — установлено попадание одного и пяти снарядов соответственно.

В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино было выпущено 28 артиллерийских снарядов, по селам Безымено и Глотово — по четыре.

В Краснояружском районе под массированный обстрел ВСУ попали села Староселье и Теребрено — установлено попадание 40 и 14 снарядов соответственно. Последствия уточняются.

В Шебекинском городском округе по селу Большетроицкое ударили 12 артиллерийскими снарядами. В результате атаки местный житель получил осколочные ранения бедра, был доставлен в городскую больницу №2 в облцентре. Также выявлены различные повреждения в одном многоквартирном доме и семи частных домовладениях. По городу Шебекино противник выпустил шесть артиллерийских мин, по селу Маломихайловка — девять, по селам Новая Таволжанка и Середа — по восемь, по селу Муром — три. Также в селе Середа с БПЛА был сброшен один осколочный боеприпас.

Алина Морозова

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