Иностранцы, заключившие контракт в Воронежской области, получат местную выплату

Иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы через военный комиссариат Воронежской области или пункт отбора на военную службу в Воронеже в 2023 году, будут получать региональную единоразовую выплату в 120 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Сейчас эту выплату при поступлении на службу получают добровольцы, мобилизованные и подписавшие контракт срочники. «Мы изначально приняли решение не делить бойцов на “своих” и “не своих”. Этого подхода и продолжаем придерживаться»,— заявил глава региона.

Олег Мухин

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