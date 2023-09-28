Банкиршу арестовали по кредитной линии

Басманный райсуд Москвы арестовал на два месяца теневого владельца разорившегося севастопольского банка ВВБ Анджелу Сергееву. Она подозревается в многомиллиардной растрате из своей финансовой организации путем выдачи подконтрольным физическим и юридическим лицам заведомо невозвратных кредитов. Впрочем, пока экс-банкирше вменяется один эпизод, по которому обвиняемыми проходят трое бывших топ-менеджеров ВВБ, чье дело Генпрокуратура недавно вернула на доследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Финансист Анджела Сергеева (слева) на заседании Басманного райсуда Москвы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Финансист Анджела Сергеева (слева) на заседании Басманного райсуда Москвы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Рассмотрение ходатайства представителя Следственного комитета России (СКР) об аресте задержанной накануне Анджелы Сергеевой заняло у судьи Басманного райсуда Натальи Дударь около двух часов. Говоря о необходимости избрания в отношении подозреваемой самой строгой меры пресечения, следователь отметил, что, оставаясь на свободе, она может использовать свои финансовые возможности и скрыться, угрожать свидетелям, уничтожить или фальсифицировать доказательства по делу.

Анджела Сергеева и ее защита назвали доводы следствия голословными и просили суд ограничиться домашним арестом или запретом определенных действий.

Суд констатировал, что обоснованность подозрений в причастности Сергеевой к совершенному преступлению — особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — подтверждается представленными материалами, в том числе показаниями представителя потерпевшей стороны и свидетелей, и отправил экс-банкиршу в СИЗО до 27 ноября.

Как уже рассказывал «Ъ», расследование уголовного дела о выводе средств из ВВБ, лишившегося лицензии в апреле 2018 года, СКР ведет уже четыре с половиной года.

Банк прекратил свое существование с долгом перед кредиторами в размере более 12,3 млрд руб. Пока установлены обстоятельства хищения лишь порядка 4 млрд руб.

Обвинения в растрате предъявлены бывшему вице-президенту и главе кредитного комитета ВВБ Ирине Фаминской, экс-руководителю московского филиала ВВБ Анне Глебиной и заведовавшей столичным операционным офисом Светлане Деминой.

Недавно Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по этому делу, в том числе из-за того, что следствие якобы не дало оценку показаниям бывших топ-менеджеров ВВБ о том, что все кредиты выдавались ими по указанию фактического владельца кредитного учреждения Анджелы Сергеевой.

Не исключено, что теперь именно ей уготована роль организатора преступления и уже в таком виде дело вновь уйдет на утверждение в надзорный орган. При этом в окончательной редакции может вырасти и сумма хищений. Во всяком случае, следствию предстоит проверить появившиеся недавно в деле показания свидетелей о том, что в период с декабря 2015 года по апрель 2018 года Анджела Сергеева при помощи своих сообщников вывела из ВВБ не 4 млрд руб., а более 10 млрд руб.

Олег Рубникович