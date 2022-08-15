Адвокату изменило чувство долга

Защита бывшего руководителя адвокатской коллегии «Вектор права» Константина Скрыпника обжаловала арест, назначенный ему Кузьминским судом Москвы до 9 октября этого года. Находившийся в розыске с июля 2020 года юрист был задержан на днях в Москве. Он обвиняется в попытке хищения по поддельным документам $11,8 млн у бывшей совладелицы рухнувшего в 2018 году ПАО «Банк ВВБ» Анжелы Сергеевой.

Как стало известно “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением СКР по Юго-Восточному округу Москвы 21 февраля этого года. Основанием стали факты предъявления в судах договоров займа, расписок и актов сверок при введении в отношении бывшей банкирши Анжелы Сергеевой процедуры реализации имущества. Следственные органы заподозрили, что документы являются сфальсифицированными.

Как было установлено в ходе расследования, господин Скрыпник в июне 2018 года обратился в Арбитражный суд Чечни с иском к госпоже Сергеевой о наличии у нее долга перед адвокатом и признании банкирши банкротом. В суд была представлена расписка Анжелы Сергеевой, датированная 1 сентября 2014 года, о том, что будто бы она взяла у адвоката $10 млн под 5% годовых. В результате в октябре того же года там же было утверждено мировое соглашение между господами Скрыпником и Сергеевой. В марте 2020 года адвокат снова обратился в Арбитражный суд Чеченской Республики с просьбой расторгнуть мировое соглашение по делу о банкротстве, что и было сделано, при этом возобновленное производство о несостоятельности бизнесвумен было по подсудности передано в Арбитражный суд Москвы. Тот в апреле 2021 года признал госпожу Сергееву банкротом и ввел в отношении нее процедуру реализации имущества, включив в реестр требований кредиторов и требование адвоката Скрыпника на $11,8 млн. Однако Арбитражный суд Московского округа с таким решением не согласился и отменил его. Он пришел к выводу, что ранее суды не разобрались должным образом с заявлением банкирши о том, что представленные заявителем договор займа, расписки и другие документы являются сфальсифицированными, а также не установили достоверность доказательств требований господина Скрыпника.

В ходе дальнейшего расследования также было установлено, что для завладения денежными средствами госпожи Сергеевой Константин Скрыпник через своего представителя передавал в суды поддельные документы о якобы своей финансовой возможности предоставить предпринимательнице такой крупный заем. Среди них фигурировали выписки с банковских счетов юриста и его супруги, документы о продаже в марте 2014 года московской квартиры на улице Маршала Василевского площадью 129 кв. м за 39 млн руб., справки о доходах от предпринимательской деятельности начиная с 1997 года, в том числе от фирмы, которой владеет сын адвоката, кстати, проходящий в настоящее время по уголовному делу о мошенничестве с криптовалютой. Однако утверждения о том, что предпринимательская деятельность позволяла господину Скрыпнику давать подобные займы, не получили подтверждения ни в ходе арбитражного судебного разбирательства, ни во время следствия.

Следует отметить, что проходящий свидетелем по этому уголовному делу Ибрагим Музарбеков опроверг ранее данные им показания о том, что он якобы лично видел, как Константин Скрыпник передал Сергеевой две сумки с деньгами. При этом господин Музарбеков признал, что в конце 2018 года о таких показаниях его попросили непосредственно сам Константин Скрыпник и его адвокат. По словам свидетеля, он, как и сам господин Скрыпник, познакомился с Анжелой Сергеевой только в начале 2018 года.

Кроме того, следствие выяснило, что в марте этого года, после того как господину Скрыпнику не удалось добиться нужного ему результата, в арбитражные суды поступили ходатайства компании Swap Wallet (обеспечивает клиентов покупкой, отправкой и получением криптовалют) как правопреемника Константина Скрыпника по иску к госпоже Сергеевой. По некоторым данным, свое право требования адвокат переуступил компании якобы всего за 1 рубль. Но в мае суд отказал Swap Wallet в процессуальном правопреемстве.

Это не единственное уголовное дело, в котором фигурирует имя Константина Скрыпника. 28 августа 2020 года адвокат стал обвиняемым по уголовному делу о хищении ТЦ «Галерея "Водолей"» семьи кинопродюсера Юрия Глоцера, находящемуся в производстве следственного управления СКР по ЮВАО Москвы. Юрист также является свидетелем по делу банды киллеров Аслана Гагиева (Джако).

Юрий Сенаторов