Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Адвокату изменило чувство долга

Юристу инкриминируют попытку хищения по поддельному договору о займе

Защита бывшего руководителя адвокатской коллегии «Вектор права» Константина Скрыпника обжаловала арест, назначенный ему Кузьминским судом Москвы до 9 октября этого года. Находившийся в розыске с июля 2020 года юрист был задержан на днях в Москве. Он обвиняется в попытке хищения по поддельным документам $11,8 млн у бывшей совладелицы рухнувшего в 2018 году ПАО «Банк ВВБ» Анжелы Сергеевой.

Как стало известно “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением СКР по Юго-Восточному округу Москвы 21 февраля этого года. Основанием стали факты предъявления в судах договоров займа, расписок и актов сверок при введении в отношении бывшей банкирши Анжелы Сергеевой процедуры реализации имущества. Следственные органы заподозрили, что документы являются сфальсифицированными.

Как было установлено в ходе расследования, господин Скрыпник в июне 2018 года обратился в Арбитражный суд Чечни с иском к госпоже Сергеевой о наличии у нее долга перед адвокатом и признании банкирши банкротом. В суд была представлена расписка Анжелы Сергеевой, датированная 1 сентября 2014 года, о том, что будто бы она взяла у адвоката $10 млн под 5% годовых. В результате в октябре того же года там же было утверждено мировое соглашение между господами Скрыпником и Сергеевой. В марте 2020 года адвокат снова обратился в Арбитражный суд Чеченской Республики с просьбой расторгнуть мировое соглашение по делу о банкротстве, что и было сделано, при этом возобновленное производство о несостоятельности бизнесвумен было по подсудности передано в Арбитражный суд Москвы. Тот в апреле 2021 года признал госпожу Сергееву банкротом и ввел в отношении нее процедуру реализации имущества, включив в реестр требований кредиторов и требование адвоката Скрыпника на $11,8 млн. Однако Арбитражный суд Московского округа с таким решением не согласился и отменил его. Он пришел к выводу, что ранее суды не разобрались должным образом с заявлением банкирши о том, что представленные заявителем договор займа, расписки и другие документы являются сфальсифицированными, а также не установили достоверность доказательств требований господина Скрыпника.

В ходе дальнейшего расследования также было установлено, что для завладения денежными средствами госпожи Сергеевой Константин Скрыпник через своего представителя передавал в суды поддельные документы о якобы своей финансовой возможности предоставить предпринимательнице такой крупный заем. Среди них фигурировали выписки с банковских счетов юриста и его супруги, документы о продаже в марте 2014 года московской квартиры на улице Маршала Василевского площадью 129 кв. м за 39 млн руб., справки о доходах от предпринимательской деятельности начиная с 1997 года, в том числе от фирмы, которой владеет сын адвоката, кстати, проходящий в настоящее время по уголовному делу о мошенничестве с криптовалютой. Однако утверждения о том, что предпринимательская деятельность позволяла господину Скрыпнику давать подобные займы, не получили подтверждения ни в ходе арбитражного судебного разбирательства, ни во время следствия.

Следует отметить, что проходящий свидетелем по этому уголовному делу Ибрагим Музарбеков опроверг ранее данные им показания о том, что он якобы лично видел, как Константин Скрыпник передал Сергеевой две сумки с деньгами. При этом господин Музарбеков признал, что в конце 2018 года о таких показаниях его попросили непосредственно сам Константин Скрыпник и его адвокат. По словам свидетеля, он, как и сам господин Скрыпник, познакомился с Анжелой Сергеевой только в начале 2018 года.

Кроме того, следствие выяснило, что в марте этого года, после того как господину Скрыпнику не удалось добиться нужного ему результата, в арбитражные суды поступили ходатайства компании Swap Wallet (обеспечивает клиентов покупкой, отправкой и получением криптовалют) как правопреемника Константина Скрыпника по иску к госпоже Сергеевой. По некоторым данным, свое право требования адвокат переуступил компании якобы всего за 1 рубль. Но в мае суд отказал Swap Wallet в процессуальном правопреемстве.

Это не единственное уголовное дело, в котором фигурирует имя Константина Скрыпника. 28 августа 2020 года адвокат стал обвиняемым по уголовному делу о хищении ТЦ «Галерея "Водолей"» семьи кинопродюсера Юрия Глоцера, находящемуся в производстве следственного управления СКР по ЮВАО Москвы. Юрист также является свидетелем по делу банды киллеров Аслана Гагиева (Джако).

Юрий Сенаторов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...