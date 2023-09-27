Binance нашла себе покупателя

Binance заинтриговала рынок: одна из самых крупных в мире криптовалютных бирж объявила, что продает свой бизнес в России. Процесс займет не меньше года, а покупателем объявлена малоизвестная компания CommEX. Сумму сделки разглашать также не стали. При этом, как заверило руководство Binance, все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены. Что означает уход этой площадки из страны? И чем он может обернуться для ее клиентов? Выяснял Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic/Illustration/File Photo, Reuters Фото: Dado Ruvic/Illustration/File Photo, Reuters

Binance начала активно работать в России в 2019-м. И, по данным СМИ, страна по объемам торгов буквально за пару лет стала для криптовалютной площадки вторым по величине рынком в мире после Китая.

Затем биржа оказалась одним из немногих способов переводить средства за рубеж, когда несколько российских банков отключили от системы SWIFT. Но 27 сентября пользователи напряглись: площадка объявила, что продает свой бизнес в России компании CommEX и планирует переносить активы клиентов на платформу с таким же названием.

Binance долгое время была удобным инструментом для операций с криптовалютой, признался “Ъ FM” ее клиент, советник юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов.

Теперь же он решил взять паузу и не спешит заходить на новую площадку: «Когда мне требовалась криптовалюта для каких-то расчетов, это был самый простой способ купить ее за фиат. Я не искал слишком выгодный курс с рисками обмена на крипту в непроверенных местах. Binance предлагал нормальный сервис.

Что касается CommEX, то я на всякий случай вывел и фиат, и крипту. На это площадку пока не захожу, посмотрю, как будут развиваться события, что дальше будет с ней происходить».

При этом покупатель у российского бизнеса Binance довольно необычный. Биржу CommEX, судя по информации в ее официальном Telegram-канале, создали буквально на днях, всего за сутки до объявления о сделке.

И не исключено, что она непосредственно связана со структурами продавца, считает аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков. Впрочем, после ухода Binance из страны остаются и другие альтернативы, подчеркивает эксперт:

«Странно было бы полностью уходить из России, терять этот рынок, не давая возможности гражданам РФ работать через какую-то аффилированную площадку.

Пока CommEX — это такая темная лошадка, не приходится говорить, можно ли ее рассматривать как альтернативу OKX, KuCoin и Bybit. Существует действительно большой пласт крупных капитализированных криптобирж, которые предлагают услуги россиянам без каких-либо ограничений».

После начала военной операции на Украине Binance активно ограничивала российских клиентов на фоне обвинений в поддержке обхода санкций со стороны США. В марте 2022-го площадка закрыла доступ к P2P-операциям, напрямую от пользователя к пользователю в долларах и евро.

В августе 2023 года Wall Street Journal написала, что биржа только за июль обработала сделок с обменом рубля на криптовалюту на $8 млрд. После чего, по данным газеты, американский Минюст начал расследование в отношении площадки. В итоге биржа запретила операции с любой валютой, кроме российской, через собственную P2P-платформу.

Перевод же активов с Binance на CommEX можно провести достаточно легко, правда, не для всех инструментов, считает партнер компании Digital & Analogue Partners Юрий Брисов:

«Криптовалютные операции совершаются не на бирже Binance, а на блокчейне. Можно сравнить это с тем, что мы пользуемся рублями, и можем хранить их либо в банке А, либо в банке Б. Если банк Б говорит, что он в течение полугода перестанет работать, то мы комфортно переходим в банк А. Примерно такая же ситуация произойдет и с криптоактивами.

Сложнее здесь будет с NFT, потому что этот рынок очень привязан к площадкам, которые выпускают эти токены и на которых они оборачиваются».

Тем временем у желающих проводить операции с криптоактивами начались проблемы и с альтернативами Binance. Биржа OKX, например, еще в конце августа запретила сделки с рублем, а площадка Bybit перестала принимать карты подсанкционных российских банков. Так что круг криптовозможностей у россиян, очевидно, заметно сужается.

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