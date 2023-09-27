Главные новости за 27 сентября. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

Бывший вице-спикер гордумы Воронежа Алексей Пинигин получил два года колонии и штраф в 300 тысяч рублей. Он признал вину в мошенническом хищении 7 млн рублей и был заключен под стражу в зале суда.

Мирная жительница пострадала при обстреле села Локоть Рыльского района Курской области. Ей оказана медпомощь, госпитализация не потребовалась.

Липецкие власти избавятся от 109 служебных автомобилей. Из них 42 внедорожника передадут бойцам СВО, а еще 67 автомобилей продадут с публичных торгов.

Указом президента РФ Владимира Путина председателем Воронежского облсуда второй раз подряд назначен Василий Тарасов. Он занимает эту должность с 2017 года.

Из-за гибели 16 тысяч рыб в тамбовской реке Кариан возбуждено уголовное дело. Ущерб превысил 4 млн рублей.

Елена Косенко стала новым депутатом Липецкого облсовета от партии «Единая Россия». Ей перешел мандат бывшего спикера Дмитрия Аверова, избранного в Госдуму от региона.

Житель белгородского села Большетроицкое ранен в бедро при обстреле со стороны Украины.

Бывший заместитель министра жилищного, строительного и технического контроля Тамбовской области Александр Офицеров оштрафован на 40 тысяч рублей за выдачу удостоверений тракториста-машиниста. Его подчиненный Николай Кузнецов получил 120 тысяч штрафа.

Пять человек погибли в двух ДТП в Воронежской области. Трое скончались на участке трассы Р-298 Курск — Саратов, еще двое — на дороге в Эртильском районе.

Федеральная налоговая служба хочет обанкротить тамбовский «Альянсстройсервис» из-за 1,5 млрд рублей долга. Ранее ведомство доначислило застройщику 1,6 млрд налогов, пени и штрафов.