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Президент снова утвердил Василия Тарасова на пост главы Воронежского облсуда

Указом президента РФ Владимира Путина председателем Воронежского облсуда второй раз подряд был назначен Василий Тарасов. Он занимает эту должность с 2017 года. Срок действия его полномочий составит шесть лет.

Василий Тарасов

Василий Тарасов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Василий Тарасов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Тарасов родился в 1965 году в Адыгее и большую часть карьеры был сотрудником прокуратуры и судьей в Туапсе и Новороссийске. В 2008–2009 годах работал первым зампредом Тульского облсуда, после чего возглавил Саратовский областной суд. В мае 2021 года господин Тарасов стал заместителем председателя Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Конкурс на должность главы облсуда был объявлен в марте. Василий Тарасов подал документы на него. Высшая квалификационная коллегия судей в августе рекомендовала господина Тарасова на должность.

Алина Морозова

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