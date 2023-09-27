Президент снова утвердил Василия Тарасова на пост главы Воронежского облсуда
Указом президента РФ Владимира Путина председателем Воронежского облсуда второй раз подряд был назначен Василий Тарасов. Он занимает эту должность с 2017 года. Срок действия его полномочий составит шесть лет.
Василий Тарасов
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Господин Тарасов родился в 1965 году в Адыгее и большую часть карьеры был сотрудником прокуратуры и судьей в Туапсе и Новороссийске. В 2008–2009 годах работал первым зампредом Тульского облсуда, после чего возглавил Саратовский областной суд. В мае 2021 года господин Тарасов стал заместителем председателя Высшей квалификационной коллегии судей РФ.
Конкурс на должность главы облсуда был объявлен в марте. Василий Тарасов подал документы на него. Высшая квалификационная коллегия судей в августе рекомендовала господина Тарасова на должность.