Три человека погибли в столкновении внедорожника и грузовика на воронежской трассе

В результате столкновения внедорожника Chevrolet Niva и грузовика Volvo FM на воронежском участке трассы Р-298 Курск — Саратов погибли три человека. Авария произошла сегодня утром в Аннинском районе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Личности жертв устанавливаются.

По предварительным данным, водитель внедорожника при проезде перекрестка не уступил дорогу Volvo FM под управлением 60-летнего жителя Рамонского района, из-за чего произошло столкновение транспортных средств. Водитель Chevrolet Niva и его пассажиры, мужчина и женщина, скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Ранее два человека погибли и один пострадал в столкновении кроссовера и грузовика в Воронежской области.

Алина Морозова

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