Место Дмитрия Аверова в Липецком облсовете заняла Елена Косенко

Елена Косенко стала новым депутатом Липецкого облсовета от партии «Единая Россия». Об этом сообщил председатель облсовета Владимир Сериков в своем Telegram-канале.

Елена Косенко возглавляет детский дом творчества «Городской» имени Шмакова, занимает должность худрука народного инклюзивного театра танца «Параллели». Также она является координатором партийного проекта «Единая Россия — доступная среда». Замужем, воспитывает двоих детей.

Мандат депутата облсовета освободился после сложения полномочий спикера Дмитрия Аверова в связи с победой на довыборах в Госдуму.

Почему совладелец елецкого производителя источников питания «Энергия» Владимир Сериков решил стать председателем Липецкого облсовета — в интервью «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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