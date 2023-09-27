Бывший зам тамбовского министра госжилстройтехконтроля оштрафован за выдачу удостоверений трактористам

В Тамбове осуждены бывший начальник департамента государственного жилищного, строительного и технического надзора (контроля) Тамбовской области и бывший главный государственный инспектор ведомства за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Имена фигурантов не раскрываются. По данным «Ъ-Черноземье», дело рассматривал Октябрьский райсуд Тамбова. По указанным статьям 26 сентября приговор был вынесен Александру Офицерову и Николаю Кузнецову. Александр Офицеров был задержан в начале февраля в статусе замглавы регионального министерства жилищного, строительного и технического контроля — начальника управления государственного технического надзора. Тогда его обвиняли в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Мужчина заключен под стражу.

По данным судебной картотеки, бывшего заместителя министра судили по ч. 1 ст. 285 УК РФ. У Николая Кузнецова помимо этой статьи еще ч. 2 ст. 292 УК РФ.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2022 года чиновники, наделенные полномочиями по приему экзаменов и выдаче удостоверений тракториста-машиниста, противоправно изготовили, заверили печатью и выдали такие документы двум гражданам. При этом фигуранты заведомо знали, что кандидаты не проходили обучались профессии и не сдавали квалификационные экзамены.

В областном управлении СКР уточнили, что бывший начальник потребовал от инспектора внести двух человек в списки лиц, сдавших экзамен на право управления самоходными машинами. Подчиненный, «опасаясь негативных последствий по службе», выполнил заведомо незаконное указание.

Фигуранты признали вину. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Экс-начальника суд оштрафовал на 40 тыс. руб. и лишил права занимать госдолжности на полтора года. Бывший инспектор получил 120 тыс. штрафа и запрет занимать должности на два года.

Приговор в законную силу не вступил.

Александр Прытков

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