Два человека погибли и два пострадали при ДТП с Lada в Воронежской области

В результате опрокидывания автомобиля Lada Granta на автодороге Курск — Борисоглебск — Панино —Эртиль в Эртильском районе Воронежской области два человека погибли и два пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Всего в автомобиле ехали пять человек: трое взрослых и двое детей.

Последствия ДТП

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

По предварительным данным, 35-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате аварии погибли автомобилист и взрослый пассажир. Двое детей получили травмы и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работают госавтоинспекторы, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Ранее в столкновении внедорожника и грузовика на воронежской трассе погибли три человека.

Алина Морозова

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