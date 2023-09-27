Два человека погибли и два пострадали при ДТП с Lada в Воронежской области
В результате опрокидывания автомобиля Lada Granta на автодороге Курск — Борисоглебск — Панино —Эртиль в Эртильском районе Воронежской области два человека погибли и два пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Всего в автомобиле ехали пять человек: трое взрослых и двое детей.
По предварительным данным, 35-летний водитель Lada Granta не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате аварии погибли автомобилист и взрослый пассажир. Двое детей получили травмы и были доставлены в больницу.
На месте происшествия работают госавтоинспекторы, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.
Ранее в столкновении внедорожника и грузовика на воронежской трассе погибли три человека.