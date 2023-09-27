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Житель белгородского села ранен в бедро при обстреле со стороны Украины

В результате обстрела ВСУ село Большетроицкое Шебекинского городского округа осколочные ранения бедра получил местных житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в момент обстрела мужчина косил траву на участке. Пострадавший будет доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.

Кроме того, в результате обстрела посекло крышу в частное домовладении. Оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается.

Александр Прытков

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