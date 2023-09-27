Из-за массовой гибели рыбы в тамбовской реке Кариан возбуждено уголовное дело

В Тамбовской области из-за гибели 16 тыс. особей рыбы возбуждено уголовное дело о загрязнении вод (ч.1 ст. 250 УК РФ, до трех месяцев ареста). Об этом сообщила облпрокуратура.

Установлено, что рыба погибла в результате загрязнения водных объектов на правом притоке реки Кариан в селе Александровка Знаменского района. Ущерб превысил 4 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Его расследует отдел полиции «Знаменский», уточнили «Ъ-Черноземье» в прокуратуре.

Ранее уголовное дело по той же статье было возбуждено из-за загрязнения тамбовской реки Царевка в Знаменском районе. В нем может быть замешан сахарный завод ГК «Русагро».

Как главную тамбовскую реку спасали от пересыхания — в материале «Ъ-Черноземье» «За Цной не постоим».

Алина Морозова

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