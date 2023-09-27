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Мирная жительница пострадала при обстреле Рыльского района Курской области

В результате обстрела села Локоть Рыльского района Курской области мирная жительница получила «легкое ранение» осколками стекла. Ей оказана медпомощь, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Также в селе были повреждены два дома и надворные постройки.

Всего под украинские атаки попали четыре населенных пункта Курской области.

Противник сбросил с беспилотника взрывное устройство на частное предприятие в деревне Гирьи Беловского района. Повреждены здание и несколько единиц техники. Глава региона пообещал оказать собственникам помощь в ремонте.

В Суджанском районе под обстрел попали села Гуево и Плехово. Пострадавших и разрушений нет.

Алина Морозова

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