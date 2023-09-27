ФНС хочет обанкротить тамбовский «Альянсстройсервис» из-за 1,5 млрд рублей долга

Федеральная налоговая служба (ФНС) подал в тамбовский арбитраж заявление о признании банкротом местного ООО «Альянсстройсервис». Иск еще не принят к производству, следует из документации.

Задолженность компании перед налоговой составила 1,5 млрд руб. Причина ее возникновения не раскрывается.

Арбитражный суд с октября 2022 года рассматривает спор «Альянсстройсервиса» с ФНС о доначислении налогов, пени и штрафов в сумме на 1,6 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «Альянсстройсервис» зарегистрировано в Тамбове в июле 2017 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 87,5 млн. Годом ранее показатели равнялись 688,4 и 49,4 млн. Гендиректор и единственный учредитель — Дмитрий Сигаев.

Господин Сигаев также управляет ООО «Первая строительная компания», владельцем которого является гендиректор ООО «Специализированный застройщик "Строительная компания Жупиков"». Ее основной владелец — бывший депутат Госдумы от Тамбовской области Александр Жупиков.

Выездная налоговая проверка установила, что «Альянсстройсервис» входит в группу компаний господина Жупикова, следует из дела о доначислении налогов. Одни и те же люди помимо «Альянсстройсервиса», «Первой строительной компании» и «СК Жупиков» также контролируют ООО «Агрофирма «Жупиков», ООО «Жупиков», ООО «Молочная ферма «Жупиков», ООО «Евробетон» и ООО «Специальный застройщик "Альянсстройсервис+"».

С 2017 года «Альянсстройсервис» получил 25 госконтрактов на 3,5 млрд руб. Крупнейший из них — на строительство школы на 2,4 тыс. мест на севере Тамбова. Кроме того, компания работала в Луганской народной республике. Жилых домов в активе застройщика нет, следует из Единой информационной системы жилищного строительства.

О банкротстве крупного тамбовского застройщика читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Козерог" не убежал от кредиторов».

Иван Недокопов

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