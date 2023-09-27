В Екатеринбурге пересмотрят дело мужчины, обругавшего мальчика в шапке с Z

Уголовное дело Александра Неустроева, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, вернули на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурге. Решение принял Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в Челябинской области. В пресс-службе суда «Ъ-Урал» уточнили, что дело будет рассмотрено в новом судейском составе.

Напомним, уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство) в отношении Александра Неустроева было возбуждено весной этого года. 21 апреля около подъезда дома №35 на ул. Волгоградская 56-летний мужчина в грубой нецензурной форме обругал сына участника специальной военной операции, а также, по данным СМИ, пытался его схватить. Спустя несколько дней мужчину задержали полиция и ОМОН.

Изначально полиция возбудила в отношении него административное дело по статье «мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ). Однако административное производство было прекращено из-за возбуждения уголовного дела. В июне Ленинский райсуд прекратил дело, назначив мужчине судебный штраф в размере 7 тыс. руб. Позже об этом решении стало известно СМИ, что спровоцировало еще один скандал. По итогу Генпрокуратура поручила пересмотреть уголовное дело.

Руководитель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что направит обращение в Верховный суд и администрацию президента (АП) с просьбой не допустить повышения судьи из Екатеринбурга Ирины Цыбульской. Именно она, по словам депутата, прекратила дело Александра Неустроева.

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