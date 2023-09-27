Яхта не вписалась в госбюджет

Яхта российского миллиардера может разорить целое государство. Власти Антигуа и Барбуды вынуждены нести «кошмарные» траты на содержание арестованного судна Alfa Nero, пишет The Wall Street Journal. Оно обходится им в $28 тыс. в неделю, притом что ВВП на душу населения в стране составляет меньше $19 тыс. Американские власти связывают яхту с совладельцем «Фосагро» Андреем Гурьевым-старшим, который подпал под санкции в августе 2022 года. Чтобы избавиться от судна, руководство Антигуа и Барбуды решило провести аукцион, но торги сорвались из-за иска дочери Гурьева. Что теперь будет с активом? Расскажет Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Orlovic / Wikimedia Фото: Orlovic / Wikimedia

Яхта Alfa Nero длиной почти в два футбольных поля и стоимостью $120 млн, стоит в порту Антигуа и Барбуды с февраля прошлого года. Кому она принадлежит, точно неизвестно. Но Минфин США уверен, что совладельцу «Фосагро» Андрею Гурьеву, поэтому ведомство и наложило на него арест.

Экипаж из 37-ми человек оказался в сложном положении: зарплаты нет, потому что деньги зависли в банке из-за санкций, платить за стоянку и обслуживание нечем, питаться матросам тоже нечем — запасы шампанского, омаров и икры они уже уничтожили, пишут СМИ. Осталось только старинное вино, которое, по словам капитана-итальянца, они обменивают на еду — две бутылку за одного тунца. Впрочем, это, скорее всего, преувеличение, говорит генеральный директор компании Premium Charter Мария Князева:

«Капитан-итальянец — это всегда чудесно и забавно. $28 тыс. в неделю, 82 метра — да, может, он и тратит. Наша компания тоже сдавала в аренду Alfa Nero. Она стояла у нас на Майорке перед началом пандемии. Яхту нужно обслуживать, чтобы она не плесневела. На борту есть предметы искусства, они будут портиться, если не запускать генераторы, от которых работают кондиционеры. По всей видимости, из-за того, что у яхты накопились долги, порт не дает доступ к береговому электричеству, поэтому приходится использовать топливо, чтобы завести генераторы».

Все расходы на себя порт взял только в апреле. Но в итоге из-за «кошмарных» трат, как пишет The Wall Street Journal, власти решили выставить яхту Alfa Nero на продажу. Как раз в мае Минфин США разрешил провести аукцион, а руководство островного государства приняло для этого специальную поправку. Правда, начать продажу они собирались только в том случае, если не найдется владелец. Но учитывая долги, это совсем не обязательно, пояснил председатель коллегии адвокатов «Сазонов и партнеры» Всеволод Сазонов:

«В соответствии с морским правом, судно всегда рассматривается отдельно от владельца. Это значит следующее, что если на судне есть долг, страна, которая его задержала, может это судно выставить на торги для того, чтобы этот долг погасить. Поэтому принадлежало ли судно Гурьеву или другим людям, неважно. С точки зрения морского права, если за судном есть долг, его кто-то должен погасить и потом уже разбираться».

Впрочем, юридически Андрей Гурьев действительно не имеет к яхте никого отношения. По данным издания The Spectator, она числится на балансе компании Flying Dutchman Overseas Ltd, которую, в свою очередь контролирует дочь предпринимателя через траст. И они даже пытались связаться с властями Антигуа и Барбуды, чтобы те отложили продажу.

Однако аукцион все же состоялся. Но не до конца. Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт хотел купить яхту за $67 млн, но отказался от сделки, когда узнал, что предполагаемый собственник подал в суд на руководство островного государства, а те ответили встречным иском. Теперь все может окончательно запутаться, и установить владельца будет проблематично, полагает директор московского офиса компании Tax Global Consulting Эдуард Савуляк:

«Всех бы, видимо, устроило, если бы владельцем яхты числился Гурьев. Тогда бы было понятно. Но нигде в мире нет ни одной яхты, которой бы напрямую владел какой-то миллионер. Всеми лодками владеют компании. За ними уже может стоять "праздничный набор" из офшоров, трастовых фондов. И, естественно, разобраться, кто на самом деле владеет яхтой, крайне сложно, ведь исторически ради этого это все и выдумывалось. Теперь они сами пожинают плоды своих корпоративных хитросплетений».

Суд по этому делу должен состояться только в декабре. А тем временем экипаж яхты Alfa Nero не унывает. Капитан-итальянец в беседе с журналистами заявил, что кто бы ни вывел эту яхту из порта, он не удивится, если ее «будет ждать подлодка с красной звездой».

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