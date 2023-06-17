Alfa Nero ушла с молотка

Суперъяхту Alfa Nero продали на аукционе почти за $68 млн. Новым владельцем судна стал экс-глава Google Эрик Шмидт, пишет Bloomberg со ссылкой на посла карибского государства Антигуа и Барбуды. Яхта находится там с февраля 2022 года. По мнению Минфина США, она принадлежит совладельцу «Фосагро» Андрею Гурьеву. Представители бизнесмена отрицают это. Миллиардер в прошлом году был внесен в западные санкционные списки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Orlovic / Wikimedia Фото: Orlovic / Wikimedia

В марте этого года власти Антигуа и Барбуды сообщили, что выставят яхту на аукцион, если владелец не объявится в течение 10 дней и не заявит свои права на судно. Также они попросили США снять санкции с Alfa Nero. Американский Минфин отменили ограничения 1 июня.

Учитывая стоимость, которую необходимо выделять на содержание яхты, неудивительно, что ее так быстро и дешево продали, говорит антикоррупционный эксперт Илья Шуманов, которого Минюст считает иноагентом:

«Alfa Nero приобретали за $120 млн, по крайней мере, такая цена была озвучена при покупке. То есть ее стоимость фактически опустилась в два раза при продаже на аукционе. Разумеется, приобретение яхты подсанкционного олигарха или потенциально ему принадлежащей снижает цену достаточно сильно.

Яхта с марта стоит на приколе в Антигуа и Барбуда и фактически не обслуживается ее нынешним владельцем. По всей видимости, эта история дополняется тем, что лодку обыскивали правоохранители. Федеральное бюро расследований совместно с властями Антигуа и Барбуда проводили какие-то оперативные мероприятия, установили, что яхта принадлежит Гурьеву.

И очевидно, что яхта начала представлять не просто какой-то актив, но еще и некоторую токсичность по одной простой причине — ее обслуживание в год составляет примерно 10% от ее реальной стоимости. Если яхта стоит $120 млн, то порядка $10-12 млн надо отдать. По всей видимости, таких денег нет ни у властей маленького карибского государства, ни у других стран, желающих получить ее, поэтому скорость продажи Alfa Nero с торгов — это неминуемый процесс, как мне кажется».

Может ли бывший владелец вернуть себе яхту? Руководитель международной практики Uppercase Legal Ратмир Проскурнов отмечает, что если бывший владелец находится в санкционном списке, аннулировать результаты аукциона будет практически невозможно:

«Прежде всего, нужно нивелировать основание для включения в список SDN либо в иной санкционный список и только после этого уже пытаться обратиться в судебные органы для того, чтобы получить свое имущество. Но, как мы знаем, добиться положительных результатов достаточно проблематично.

Мы помним громкое дело Олега Дерипаски, который пытался обжаловать как раз решение Минфина о включении его в санкционный список, и судебные инстанции его не поддержали. Речь шла о том, что сторона заявителя не предоставила достаточных доказательств необоснованности включения в этот список. И нужно отметить, что статистика по исключению лиц из санкционных списков США и Европы достаточно нехорошая, скажем так, положительных дел практически нет. Редко удается дойти даже до судебной инстанции. А про положительное решение практически вообще речи идти, наверное, не может».

Похожая ситуация произошла в сентябре с яхтой Axioma, которая предположительно принадлежала уральскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Власти Гибралтара продали судно на аукционе почти за $38 млн. Изначально яхта оценивалась в сумму более $69 млн. Кто стал новым владельцем, неизвестно.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская