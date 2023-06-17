Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Alfa Nero ушла с молотка

Есть ли шанс у бывшего владельца оспорить итоги аукциона

Суперъяхту Alfa Nero продали на аукционе почти за $68 млн. Новым владельцем судна стал экс-глава Google Эрик Шмидт, пишет Bloomberg со ссылкой на посла карибского государства Антигуа и Барбуды. Яхта находится там с февраля 2022 года. По мнению Минфина США, она принадлежит совладельцу «Фосагро» Андрею Гурьеву. Представители бизнесмена отрицают это. Миллиардер в прошлом году был внесен в западные санкционные списки.

Фото: Orlovic / Wikimedia

Фото: Orlovic / Wikimedia

В марте этого года власти Антигуа и Барбуды сообщили, что выставят яхту на аукцион, если владелец не объявится в течение 10 дней и не заявит свои права на судно. Также они попросили США снять санкции с Alfa Nero. Американский Минфин отменили ограничения 1 июня.

Как Alfa Nero выставили на аукцион

Как Alfa Nero выставили на аукцион

Учитывая стоимость, которую необходимо выделять на содержание яхты, неудивительно, что ее так быстро и дешево продали, говорит антикоррупционный эксперт Илья Шуманов, которого Минюст считает иноагентом:

«Alfa Nero приобретали за $120 млн, по крайней мере, такая цена была озвучена при покупке. То есть ее стоимость фактически опустилась в два раза при продаже на аукционе. Разумеется, приобретение яхты подсанкционного олигарха или потенциально ему принадлежащей снижает цену достаточно сильно.

Яхта с марта стоит на приколе в Антигуа и Барбуда и фактически не обслуживается ее нынешним владельцем. По всей видимости, эта история дополняется тем, что лодку обыскивали правоохранители. Федеральное бюро расследований совместно с властями Антигуа и Барбуда проводили какие-то оперативные мероприятия, установили, что яхта принадлежит Гурьеву.

И очевидно, что яхта начала представлять не просто какой-то актив, но еще и некоторую токсичность по одной простой причине — ее обслуживание в год составляет примерно 10% от ее реальной стоимости. Если яхта стоит $120 млн, то порядка $10-12 млн надо отдать. По всей видимости, таких денег нет ни у властей маленького карибского государства, ни у других стран, желающих получить ее, поэтому скорость продажи Alfa Nero с торгов — это неминуемый процесс, как мне кажется».

Может ли бывший владелец вернуть себе яхту? Руководитель международной практики Uppercase Legal Ратмир Проскурнов отмечает, что если бывший владелец находится в санкционном списке, аннулировать результаты аукциона будет практически невозможно:

«Прежде всего, нужно нивелировать основание для включения в список SDN либо в иной санкционный список и только после этого уже пытаться обратиться в судебные органы для того, чтобы получить свое имущество. Но, как мы знаем, добиться положительных результатов достаточно проблематично.

Как яхты и джеты меняют владельцев

Как яхты и джеты меняют владельцев

Мы помним громкое дело Олега Дерипаски, который пытался обжаловать как раз решение Минфина о включении его в санкционный список, и судебные инстанции его не поддержали. Речь шла о том, что сторона заявителя не предоставила достаточных доказательств необоснованности включения в этот список. И нужно отметить, что статистика по исключению лиц из санкционных списков США и Европы достаточно нехорошая, скажем так, положительных дел практически нет. Редко удается дойти даже до судебной инстанции. А про положительное решение практически вообще речи идти, наверное, не может».

Похожая ситуация произошла в сентябре с яхтой Axioma, которая предположительно принадлежала уральскому миллиардеру Дмитрию Пумпянскому. Власти Гибралтара продали судно на аукционе почти за $38 млн. Изначально яхта оценивалась в сумму более $69 млн. Кто стал новым владельцем, неизвестно.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...