Bloomberg: дочь бизнесмена Гурьева предъявила права на суперъяхту Alfa Nero

Дочь российского бизнесмена и бывшего владельца «ФосАгро» Андрея Гурьева предъявила в суде свои права на суперъяхту Alfa Nero. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на судебные документы. Минфин США называл владельцем яхты Андрея Гурьева. Она была арестована властями Антигуа и Барбуды в феврале 2022 года, поскольку Андрей Гурьев попал под санкции США.

Адвокаты дочери бизнесмена Юлии Гурьевой-Мотлохов подали в суд документы. Согласно им, яхтой владела Юлия, а не ее отец Андрей Гурьев. В судебных документах дочь Андрея Гурьева фигурирует как бенефициар компаний Tyne Trust и Flagstaff Trust. Эти фирмы владеют яхтой Alfa Nero и размещенными на ней произведениями искусства.

Длина суперъяхты Alfa Nero — 82 м. Ее стоимость оценивалась от $81 млн до $120 млн. На яхте есть 12-метровый бассейн, салон красоты, 3D-кинотеатр и вертолетная площадка. В феврале яхта была арестована властями Антигуа и Барбуды в гавани Фалмут, поскольку, по данным Минфина США, ей владел российский предприниматель Андрей Гурьев.

Из-за больших трат на содержание яхту выставили на продажу в марте 2023 года, пока ее владелец не объявится. В середине июня ее выкупил бывший глава компании Google Эрик Шмидт за $67,6 млн. В связи с этим Минфин США исключил ее из санкционного списка по просьбе властей Антигуа и Барбуды.

По данным агентства Bloomberg, Юлия Гурьева-Мотлохов получила судебный запрет на продажу яхты в последний момент перед ее продажей на аукционе. Несмотря на это, яхта была продана.

Подробнее о продаже яхты — в материале «Alfa Nero ушла с молотка».

Анастасия Ларина