Bloomberg: экс-глава Google передумал покупать яхту из-за иска дочери Гурьева

Бывший гендиректор Google Эрик Шмидт отозвал заявку на покупку яхты Alfa Nero, после того как дочь бывшего владельца судна, российского бизнесмена Андрея Гурьева, заявила о своих правах на яхту. Об этом посол Антигуа и Барбуды в США Рональд Сандерс рассказал Bloomberg. Яхта была арестована властями Антигуа и Барбуды в феврале 2022 года, поскольку Андрей Гурьев попал под санкции США.

По словам Рональда Сандерса, Эрик Шмидт отозвал заявку из-за юридических разногласий, посчитав, что правительство Антигуа и Барбуды «не сможет предоставить ему четкое право собственности на корабль».

В июне Эрик Шмидт выиграл аукцион по продаже судна и был намерен купить яхту за $67,6 млн. Второе место в аукционе занял американский девелопер Уоррен Холле. Он никак не комментировал ситуацию с судебным разбирательством вокруг яхты.

В следующем месяце дочь бизнесмена Андрея Гурьева, Юлия Гурьева-Мотлохов, предъявила в суде свои права на суперъяхту Alfa Nero. Согласно иску, дочь бизнесмена является бенефициаром компаний Tyne Trust и Flagstaff Trust. Эти фирмы владеют яхтой Alfa Nero и размещенными на ней произведениями искусства. На данный момент яхта исключена Минфином США из санкционного списка по просьбе властей Антигуа и Барбуды.

Полина Мотызлевская