Главные новости за 26 сентября. Воронеж, Белгород, Курск, Липецк
Мирная жительница получила ранение головы при обстреле села в Валуйском горокруге Белгородской области.
Администрация Рамонского района Воронежской области сообщила, что в период с 18 по 24 сентября в селе Новоподклетное был обнаружен сбитый беспилотник.
Озеро под Воронежем было сдано в аренду на 25 лет для ловли рыбы. Контракт на 6 млн руб. получила местная компания.
Регионы Черноземья начали вводить масочный режим и обязывать чиновников вакцинироваться на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Горсовет Липецка утвердил документ о создании платных парковок в облцентре. Они заработают 15 октября.
Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Воронежского цирка, который планируется обновить до конца 2024 года.
Компания «Эконива» перезапустила сахарный завод в приграничном районе Курской области после трех лет простоя.
Проектировщик благоустройства первой очереди Петровской набережной в Воронеже сообщил, что работы на ней могут быть завершены к ноябрю.
Уставный капитал юрлица липецкого производителя картофеля фри был снижен на 4,1 млрд руб.
Белгородская и Курская области вошли в десятку регионов страны с наибольшим снижением розничного товарооборота в июле 2023 года.