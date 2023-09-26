Главные новости за 26 сентября. Воронеж, Белгород, Курск, Липецк

Мирная жительница получила ранение головы при обстреле села в Валуйском горокруге Белгородской области.

Администрация Рамонского района Воронежской области сообщила, что в период с 18 по 24 сентября в селе Новоподклетное был обнаружен сбитый беспилотник.

Озеро под Воронежем было сдано в аренду на 25 лет для ловли рыбы. Контракт на 6 млн руб. получила местная компания.

Регионы Черноземья начали вводить масочный режим и обязывать чиновников вакцинироваться на фоне роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Горсовет Липецка утвердил документ о создании платных парковок в облцентре. Они заработают 15 октября.

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Воронежского цирка, который планируется обновить до конца 2024 года.

Компания «Эконива» перезапустила сахарный завод в приграничном районе Курской области после трех лет простоя.

Проектировщик благоустройства первой очереди Петровской набережной в Воронеже сообщил, что работы на ней могут быть завершены к ноябрю.

Уставный капитал юрлица липецкого производителя картофеля фри был снижен на 4,1 млрд руб.

Белгородская и Курская области вошли в десятку регионов страны с наибольшим снижением розничного товарооборота в июле 2023 года.