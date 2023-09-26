В Черноземье растет заболеваемость ОРВИ: в воронежском правительстве ввели масочный режим, а в белгородском – всех вакцинируют

В связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в зданиях правительства Воронежской области с 26 сентября вводится масочный режим. Об этом сообщили региональные власти.

Вчера стало известно, что в соседней Белгородской области всем руководителям органов власти и подведомственных учреждений области необходимо обеспечить стопроцентную вакцинацию до 6 октября. Такое поручение главы региона озвучил временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Дмитрий Гладский.

По данным министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, с 11 по 17 сентября заболеваемость ОРВИ и гриппов в области увеличилась с 5,4 тыс. до 7,4 тыс. человек. По данным на 22 сентября, в Белгородчину поступило почти 165 тыс. детских и 217 тыс. взрослых вакцин от гриппа. Из них использовано уже 56,6% и 76,4% соответственно.

Владимир Зоркий