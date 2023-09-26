Мирная жительница пострадала при обстреле Валуйского округа Белгородской области

В результате обстрела села Долгое Валуйского горокруга Белгородской области пострадала мирная жительница. У нее осколочное ранение головы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Скорая везет женщину в центральную районную больницу.

Мирная жительница пострадала в результате попадания одного из снарядов на территорию частного домовладения. Также пробита кровля дома. На месте работают аварийные службы.

Накануне ВСУ обстреляли Белгородскую область 130 снарядами. В результате атак были ранены пять человек.

Алина Морозова

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