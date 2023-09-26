Озеро под Воронежем сдали в аренду на 25 лет за 6 млн рублей

Под Воронежем сдали в аренду на 25 лет озеро Улуково в 1,5 км от села Нелжа в Рамонском районе. Контракт на 6 млн руб. получило павловское ООО «Оригами». Это следует из аукционной документации.

Азово-Черноморское управление Росрыболовства разыграло на торгах право ловить рыбу в водоеме площадью 21 га, находящемся в федеральной собственности.

Начальная цена контакта составляла 16,8 тыс. руб. За него боролись 13 участников. Предпоследнее предложение сделало учрежденное в Воронеже КФХ «Рыбторг» Владимира Тимошенкова и Александра Левина, которое готово было заплатить лишь на 840 руб. меньше победителя.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Оригами» было зарегистрировано в 2019 году для сбора неопасных отходов. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Генеральный директор и бенефициар — Максим Ермолов. В 2022 году выручка компании выросла на 126%: с 2,9 млн до 6,7 млн руб., чистая прибыль упала на 87%: с 200 тыс. до 26 тыс. руб. Госконтрактов на счету фирмы нет.

Алина Морозова

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