Приграничные регионы Черноземья вошли в топ-10 страны по снижению розничного товарооборота

В июле 2023 года по сравнению с июлем 2021-го с учетом инфляции розничный товарооборот в Курской области снизился на 5,6%, в Белгородской — на 4,8%. Они заняли восьмое и девятое место среди регионов страны соответственно. Об этом сообщили в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитическая служба сети произвела расчеты на основе данных Росстата. При этом оборот розничной торговли считался как выручка от продажи товаров населению организациями (торговыми сетями, магазинами и другими предприятиями, в том числе теми, для которых розничная торговля не является основным видом деятельности), индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на розничных рынках и ярмарках.

Наибольшее падение розничных продаж в стране зафиксировано в Севастополе (-16,1%). На втором месте расположилась Астраханская область (-11,3%), замыкает тройку лидеров антирейтинга Крым (-10,7%). Последнюю строчку в перечне занимает Москва (-4,8%).

«В перечисленных регионах оборот розницы в июле 2023 года практически не изменился и относительно уровня годичной давности, за исключением Москвы, где за прошедшие 12 месяцев показатель вырос на 16,4%»,— рассказали в FinExpertiza. В Курской области в июле 2023 года объем розничных продаж за год вырос на 2,4%, в Белгородской — на 0,4%.

В Липецкой области товарооборот по сравнению с досанкционным уровнем упал на 4,7%, с июлем 2022-го — лишь на 0,3%. Показатели Воронежской и Орловской областей к июлю 2021 года упали на 2,9%, к июлю 2022-го — выросли на 8,1% и 4,5% соответственно.

Наименьшее снижение объемов розничных продаж зафиксировано в Тамбовской области — на 1,1% по сравнению с досанкционным уровнем. С прошло года он вырос на 2,3%.

Всего розничный товарооборот не смог достигнуть уровня двухлетней давности в 40 регионах, прежде всего в Центральной России и практически во всех западных приграничных регионах, где «спрос закономерным образом снизился из-за экономической нестабильности», отмечают в FinExpertiza. При этом в целом по стране показатель вырос на 1,2%. Президент аудиторско-консалтинговой сети Елена Трубникова считает, что в первом и во втором кварталах 2023 года россияне направляли большую часть доходов на покупку товаров и услуг и меньше сберегали по сравнению с предыдущими тремя кварталами 2022-го, что «свидетельствует об ослаблении сберегательной модели поведения и оживлении потребительской активности».

«Улучшению потребительских настроений способствует начавшийся в 2023 году рост доходов населения, а также адаптация россиян к новой экономической реальности. Однако об устойчивом потребительском оптимизме говорить было бы преждевременно. В частности, после первого квартала население все-таки снизило долю доходов, направляемых на покупку товаров и услуг», – заключила госпожа Трубникова

О последних трудностях с розничной реализацией топлива в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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