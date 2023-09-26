Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции Воронежского цирка

Положительное заключение Главгосэкспертизы получил проект реконструкции Воронежского цирка на улице 20-летия Октября, 121 в облцентре, сообщила пресс-служба федерального учреждения. Уточняется, что объект «в основном объеме сохранит первоначальный архитектурный облик». Реконструкция может быть проведена до конца 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В обновленном здании для зрителей планируется обустроить зал на 1,7 тыс. мест с амфитеатром и манежем для представлений, буфет, кабинет врача с процедурной, а также парковку и VIP-зону с отдельным выходом в зрительный зал. У артистов, согласно проекту, появятся 22 гримерные и две клоунские. Для животных создадут помещения для содержания, которые расположатся в одноэтажной пристройке, изолятор, кабинет ветеринара, холодильник для кормов. Кроме того, реконструкция предполагает обустройство инфраструктуры для маломобильных граждан: специальных зрительских мест, санузлов и входа в здание без ступеней.

Воронежский цирк юридически является не самостоятельной структурой, а филиалом федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания». Он был построен в 1972 году. Общая площадь здания составляет 11,22 тыс. кв. м. Зрительный зал высотой 18 м вмещает более 2 тыс. человек. В здании пять этажей, в том числе один подземный, переменной высоты от 2,5 до 6,5 м.

Ранее «Росгосцирк» получил разрешение на отведение участка на улице 20-летия Октября, 121 в Воронеже под цирки и зверинцы. Чтобы не лишиться его, предприятие обязано соблюдать «технические и градостроительные регламенты, нормативы градостроительного проектирования» и иные обязательные требования, установленные в соответствии с законодательством РФ.

В сентябре 2021 года крупный подрядчик гособъектов в Москве «Артстройтехнология» выиграл тендер на разработку проекта и реконструкцию Воронежского цирка в течение трех лет за 1,7 млрд руб. из федерального бюджета. Как было сказано в техническом задании, документ должен предусматривать обновление фасада, несущих конструкций, крыши и коммуникаций в здании.

Подробнее об этом проекте — в публикации «Ъ-Черноземье» «От подрядчика ждут фокусов».

Алина Морозова

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