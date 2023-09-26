Уставный капитал юрлица липецкого завода картофеля фри снижен на 4,1 млрд рублей

Юрлицо липецкого завода картофеля фри ООО «Ви Фрай» сократило уставный капитал на 4,1 млрд руб. — с 5,5 млрд до 1,4 млрд руб. Информация об этом появилась в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение 30 дней с момента публикации уведомления об изменении уставного капитала.

Завод картофеля фри был запущен на территории особой экономической зоны «Липецк» в апреле 2018 года голландской компанией Lamb Weston/Meijer. Объем вложений в него составил почти 9 млрд руб. Летом 2021 года собственники предприятия заявили, что намерены инвестировать более 13 млрд руб. в расширение производства картофеля фри. Соглашение с компанией об этом подписал на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Игорь Артамонов. Однако в прошлом году стало известно об уходе голландской компании из России. К началу 2023 года завершился процесс перехода завода к российским собственникам. Новыми бенефициарами стали топ-менеджеры группы «Белая дача», которая была сооснователем проекта. Завод провел ребрендинг, выбрав название We Fry.

В правительстве Липецкой области сообщили, что по итогам 2022 года предприятие произвело 117,2 тыс. т картофеля фри и картофельных долек. В новом сезоне, который завершится в июне 2024 года, на заводе планируют переработать до 260 тыс. т картофеля и получить до 130 тыс. т картофеля фри и картофельных долек.

Кроме того, ООО «Ви Фрай» подтвердило планы предшественников об увеличении мощностей предприятия вдвое за 13 млрд руб. На заводе ведется строительство второй производственной линии дополнительной мощностью переработки картофеля объемом более 200 тыс. т за сезон. Это должно позволить заводу в дальнейшем перерабатывать свыше 400 тыс. т сырья и производить больше 200 тыс. т готовой продукции в год.

По данным Rusprofile.ru, выручка липецкого ООО «Ви фрай» в 2022 году выросла на 85% и составила 15 млрд руб. (в 2021-м — 8,2 млрд руб.), чистая прибыль — на 251%, до 5,2 млрд руб. (в 2021-м — 1,5 млрд руб.). Основными покупателями являются крупнейшие сети быстрого питания, включая «Вкусно и точка», Burger King.

Подробнее о том, как липецкий завод картофеля фри сменил собственников, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Картошка очистилась от голландцев».

Алина Морозова

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