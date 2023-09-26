Районные власти под Воронежем рассказали об обнаружении беспилотника ВСУ

Администрация Рамонского района Воронежской области сообщила, что в период с 18 по 24 сентября в селе Новоподклетное был обнаружен сбитый беспилотник. Также над поселком Бор и селом Русская Гвоздевка были зарегистрированы три полета БПЛА.

Еще один дрон был выявлен и подавлен силами РЭБ в Воронежской области около 9:40 17 сентября.

О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщалось. Однако известно, что беспилотник мог взорваться при осмотре сотрудниками Росгвардии. Он якобы был обнаружен недалеко от автодороги Воронеж — Нововоронеж.

Как Белгородская и Курская области пережили многочисленные атаки беспилотников в последние дни — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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