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Коммерсантъ FM
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Белый дом не исключил поставки ATACMS Украине

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на брифинге 10 сентября не исключил поставки оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS вооруженным силам Украины.

Запуск ракеты ATACMS

Запуск ракеты ATACMS

Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP

Запуск ракеты ATACMS

Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP

9 сентября телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что ракеты ATACMS могут быть включены в новый пакет военной помощи Украине. Собеседники телеканала говорили, что сейчас вопрос поставок ракет все еще находится на рассмотрении, и в случае одобрения до реальных поступлений ATACMS в зону боевых действий могут пройти месяцы.

«Мы ничего не исключаем на данный момент. Нам нечего объявить о решениях относительно новых средств… Но наша позиция всегда заключалась в том, что мы предоставим Украине те средства, которые позволят ей добиться успеха на поле боя», — прокомментировал информацию ABC News господин Файнер (цитата по ТАСС).

Он отметил, что вооруженные силы Украины «начали добиваться прогресса» в контрнаступлении. «Мы продолжим оценивать ситуацию и будем принимать решения в зависимости от этого. Но сегодня нечего объявить о новых средствах»,— добавил Джонатан Файнер.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля-земля». Дальность действия — до 300 км. Запускается с реактивных систем залпового огня HIMARS, которые уже есть на вооружении ВСУ. В публикации ABC News отмечается, что в случае поставок ВСУ смогут наносить удары ATACMS по объектам в Крыму.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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