Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха 5 тыс. человек

Российский миротворческий контингент эвакуировал 5 тыс. человек из трех районов Нагорного Карабаха: Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского. Они доставлены в расположение миротворцев, сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве отметили, что российская сторона продолжает «непрерывное взаимодействие с Баку, Ереваном и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения».

19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. По данным уполномоченного по правам человека в Нагорном Карабахе Гегама Степаняна, в результате погибли по меньшей мере 200 человек, ранены еще 400. 20 сентября погибли несколько российских миротворцев (точное число не сообщается). Они были обстреляны из стрелкового оружия.

С 13:00 20 сентября в Нагорном Карабахе установлен режим прекращения огня. Минобороны Азербайджана сообщило о приостановлении «антитеррористической операции». Армия Нагорного Карабаха, в свою очередь, объявила о решении сложить оружие и прекратить огонь в одностороннем порядке.

Подробнее о первом дне «операции» — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Лусине Баласян